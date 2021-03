Calciomercato Juventus, addio Dybala: anche il Milan studia l’offerta giusta

Dybala lascia la Juventus? Calciomercato, il Milan valuta il grande colpo: una voce dalla Spagna riporta l’interessamento dei rossoneri

Calciomercato Juventus Dybala / Il futuro di Paulo Dybala è avvolto in un velo di mistero talmente tanto fitto da rendere incerta ogni futura previsione. L’argentino è legato alla Juventus da un contratto fino al giugno del 2022, che però non è stato ancora prolungato: sono noti ai più le varie disquisizioni che in queste settimane agitano le contrattazioni tra l’entourage della Joya e i vertici bianconeri, e che fino ad ora non hanno portato a nessuno sbocco concreto

Permane ancora una sostanziale discrepanza tra domanda ed offerta: l’argentino continua a chiedere un quadriennale a 14-15 milioni di euro annui, mentre l’offerta della Juve è ferma a quota 10, non suscettibile di ulteriori rilanci. Ecco perché, secondo quanto riferito da Diretta Goal, si sarebbe formato un nugolo di pretendenti attorno al calciatore, pronte ad inserirsi nella faglia aperta tra Dybala stesso e la Juventus.