Pogba alla Juventus, calciomercato: il piano di Raiola, United spalle al muro

Calciomercato Juventus, l’affare Pogba potrebbe non essere più un sogno per i bianconeri, attenti all’evolversi della situazione

Calciomercato Juventus Pogba / “Rischia ” di surriscaldarsi nuovamente la pista Pogba-Juventus. Il francese è ai ferri corti con il Manchester United, con il quale non rinnoverà il contratto in scadenza la prossima estate: il Polpo ha voglia di cimentarsi in un’altra esperienza, e Old Trafford si sta rivelando una vera e propria prigione dorata che lo tiene rinchiuso e non gli permette di esprimersi al massimo delle sue possibilità.

A fare le sue veci, ci pensa, ovviamente, Mino Raiola che nel corso di un’intervista rilasciata a “The Athlantic” si è scagliata contro la dirigenza dello United, proclamandosi “assolutamente indipendente per quanto concerne la scelta della prossimo club nel quale militerà Paul”, consapevole che ” anche un bambino di 5 anni vorrebbe Pogba nella sua squadra”