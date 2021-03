Torino-Juventus, c’è un’assenza sicura di un difensore per infortunio

Nkoulou ha recuperato dal Coronavirus, ma Nicola perde un titolare in ottica Torino-Juventus. Si apre un buco sulla fascia destra.

Era appena tornato dopo la positività al Covid e ora è costretto a fermarsi di nuovo. Stiamo parlando di Wilfried Singo, costretto allo stop in allenamento. Lo ha riportato il club granata questa mattina. «Solo terapie per Wilfried Singo a causa un interessamento distrattivo al retto femorale della coscia sinistra». Si allontana il derby per lui, seguiranno aggiornamenti sulle tempistiche esatte di recupero, ma la gara Torino-Juventus è molto più che a forte rischio. La Vecchia Signora segue da vicino l’evolversi della faccenda.

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo, fissato l’incontro con il presidente Agnelli sul futuro

Torino-Juventus, non c’è Singo