Cristiano Ronaldo, fissato l’incontro con il presidente Agnelli sul futuro

Cristiano Ronaldo sta per rientrare a Torino e vedrà subito il presidente Andrea Agnelli per programmare il futuro della Juventus.

Il presidente Agnelli non sarebbe intenzionato a privarsi di Ronaldo e terrebbe volentieri alla corte di Pirlo anche per il prossimo campionato. E anche il fuoriclasse lusitano non avrebbe dato segnali o smanie di addio. Questo malgrado le sirene per un possibile ritorno al Real Madrid. Inoltre, big del calibro di PSG, Manchester United o lo stesso Real, nel periodo storico attuale non avrebbero intenzione di sobbarcarsi l’oneroso ingaggio da 31 milioni annui di CR7. A riportarlo è il sito specializzato calciomercato.it.

Cristiano Ronaldo e il futuro alla Juventus

Cristiano Ronaldo tornerà alla Continassa mercoledì dopo il match contro il Lussemburgo. E’ determinato a concludere al meglio il campionato con la ‘Vecchia Signora’ e a blindare l’accesso in Champions. CR7 dovrebbe comunicare subito ad Agnelli le sue intenzioni alla Juventus e se continuare almeno fino al 2022 l’avventura sotto la Mole, o interrompere il matrimonio con i campioni d’Italia ad un anno dalla scadenza del contratto. Il vertice decisivo arriverebbe quindi prima della fine di maggio, permettendo così al club di programmare il mercato per la stagione che verrà, considerando che un addio del cinque volte Pallone d’Oro farebbe risparmiare circa 87 milioni di euro alle casse del club.