Calciomercato Juventus, messaggio alla dirigenza: “Ronaldo? Io lo cederei”

Il calciomercato della Juventus in estate sarà sicuramente incentrato sulla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo nella rosa bianconera.

Il campione portoghese è atteso ad un grande finale di stagione con la maglia bianconera, nel tentativo di arrivare il più in alto possibile dopo la delusione in Champions League. Ha un altro anno di contratto con la Juventus, ma nel frattempo sono tante le voci di mercato nei suoi riguardi. Con Psg e Real Madrid pronte a fiutare l’affare nel caso in cui si separassero le strade con la squadra bianconera. Tanti tifosi vorrebbero che restasse, ma c’è anche chi invece pensa ad un rinnovamento nell’organico. E che dunque non sarebbe troppo dispiaciuto da una sua partenza.

