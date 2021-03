Calciomercato Juventus, svelate le mosse del club su Aguero e Buffon

Calciomercato Juventus, Balzarini ha svelato le mosse del club su Aguero e Buffon. Parlando anche di Chiellini, che potrebbe smettere

“Quello che si è letto su Buffon è vero, vorrebbe giocare almeno un altro anno con continuità. E con un progetto ambizioso. L’idea di tornare al Parma non lo sfiora, e nemmeno quella di rimanere in panchina. Piuttosto smette”. Ha parlato durante la trasmissione Tutti Convocati di Radio24 Gianni Balzarini, giornalista vicino alla Juventus. Spiegando qual è la situazione di Buffon in questo momento. Il portiere, sembra così vicino ad un addio alla Juventus. Un ultimo anno di carriera prima di chiudere.

Lo stesso giornalista sul possibile ritiro di Chiellini ha spiegato: “La sensazione è che se decida di smettere, la Juventus non si strapperebbe i capelli. Anche in questo caso sarà una decisione che verrà presa dal calciatore”. Due bandiere quindi alla fine del campionato potrebbero salutare. Chi per un motivo, chi per un altro. C’è aria di rivoluzione dentro la società.

