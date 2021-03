Visualizza questo post su Instagram

Calciomercato Juventus, il Kun Aguero è entrato in direttissima per diventare un nuovo papabile attaccante del futuro, o meglio, della prossima stagione. Con l’addio di Dybala, Aguero potrebbe essere il colpo a sorpresa e perfetto partner offensivo di Cristiano Ronaldo. Ma andiamo a scoprire qualcosa di più su di lui. La sua fidanzata è la sexy Sofia Calzetti che potrebbe essere molto importante per la destinazione futura dell’attaccante. Stando infatti alle indiscrezioni, Sofia sarebbe molto entusiasta della possibilità di trasferirsi in Italia.

Calciomercato Juventus, per l’arrivo di Aguero un aiuto arriva da Sofia

Sofia sarebbe molto entusiasta di un possibile futuro in Italia, ed è, dunque, auspicabile pensare che potrebbe fungere fondamentale per un passaggio alla Juventus. I bianconeri sono attualmente la squadra in pole, insieme al Barcellona, per acquistare il centroavanti in uscita dal Manchester City. Aguero ha annunciato che questa sarà l’ultima stagione con la maglia dei citizens. I tifosi sperano che le volontà della fidanzata siano cruciali per convincere il Kun a vestire la maglia della Juventus nella prossima finestra estiva.

Aguero avrebbe inoltre il benestare del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo che avrebbe già fatto sapere alla società il suo entusiasmo per un possibile passaggio dell’argentino in maglia bianconera.