Calciomercato Juventus, altro scambio all’orizzonte: bianconeri al lavoro per riuscire a rivoluzionare il centrocampo.

Calciomercato Juventus, altro scambio all’orizzonte. Non solo l’idea Pogba – Dybala, un’altra importante novità dal fronte inglese, sempre al Manchester United. Paratici punta ad un altro centrocampista che nonostante le grandi qualità, sembra aver riscontrato parecchie difficoltà ad adattarsi alla Premier League, stiamo parlando di Van de Beek, l’ex Ajax è diventato un nuovo obiettivo per la mediana del futuro e si potrebbe fare uno scambio con Rabiot. Giocatore in uscita con cui la dirigenza bianconera punta alla plusvalenza.

Calciomercato Juventus, altro scambio all’orizzonte: rivoluzione in mediana

Qualità e tecnica, un giocatore ideale che per la Juventus sarebbe molto importante. Rabiot e i suoi 7 milioni di stipendio pesano sul bilancio economico societario, pertanto i bianconeri lavorano in uscita e potrebbero proporre il francese in cambio dell’ex Ajax. Un profilo che piace anche al mister Pirlo che vorrebbe rinforzarsi in vista della prossima Champions League. Proprio insieme a De Ligt, Van de Beek fu uno dei protagonisti di quella cavalcata di Champions che sconfitte anche l’allora Juventus di Allegri.