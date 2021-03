Calciomercato Juventus, blitz per Donnarumma: Raiola beffa il Milan

Donnarumma alla Juventus, calciomercato: il portiere non ha ancora accettato la proposta del Milan, e Raiola comincia a guardarsi altrove

Calciomercato Juventus Donnarumma Raiola Milan / Il futuro di Donnarumma è avvolto in un velo di nulla di assoluta enigmaticità. Il classe ’99, il cui contratto con il Milan scadrà quest’estate, non si è ancora espresso a favore della proposta messa sul piatto dai rossoneri di un quadriennale a circa 8 milioni di euro a stagione. Un silenzio carico di mille parole, che la dice lunga sulla volontà del procuratore dell’estremo difensore, Mino Raiola, di non smuoversi dalla richiesta iniziale di 10 milioni di euro annui, forte della proposta della Juventus, che avrebbe messo sul piatto proprio quella cifra.

Almeno questo è quello che riporta Tancredi Palmieri, che ha dato delucidazioni importanti in merito alla vicenda in un editoriale apparso su TMW. Articolo nel quale il giornalista mette in evidenza il ruolo giocato dalla Juventus, che avrebbe manifestato un grande interesse per il portiere del Milan, al punto da formalizzare un’offerta ufficiale. I bianconeri sarebbero andati anche oltre, preparandosi a liberare spazio salariale in vista dell’approdo di Gigio: vanno lette in questa direzione le ultime notizie relative ad un possibile addio di Szczesny e Buffon.