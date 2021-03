Calciomercato Juventus, futuro Chiellini: parla Lippi

Uno dei nodi del prossimo calciomercato della Juventus non riguarderà solamente acquisti e cessioni, ma anche il futuro di alcune bandiere del club.

Gigi Buffon, ad esempio, chiamato a decidere sul suo futuro. Rimanere un altro anno alla Juventus da secondo di lusso, chiudere con il calcio giocato oppure regalarsi un ultimo anno da protagonista? Un dilemma che soltanto il diretto interessato potrà sciogliere. Per il difensore centrale Giorgio Chiellini, pure lui bandiera bianconera, si sta parlando molto in questi giorni di un possibile ritiro. Per ora però nessun indizio sul suo futuro ma solo tanta voglia di chiudere bene questa stagione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Dybala pedina di scambio: gli scenari possibili

LEGGI ANCHE –>Juventus, chi resta e chi va: il punto della situazione in casa bianconera

Calciomercato Juventus, Lippi: “Difficile immaginarlo con altra maglia”

Di Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky il suo agente, Davide Lippi. Rivelando che per adesso non si è parlato di alcun rinnovo del contratto per il suo assistito. “Nessuno si è fatto vivo in proposito – ha detto – ma non c’è alcun sentore che possa smettere. Ora c’è concentrazione sul finale di stagione. Il presidente Agnelli ha parlato sempre di futuro direttamente con lui e faccio fatica ad immaginarlo con un’altra maglia. Penso però che se un atleta si sente ancora in forma ha il diritto di continuare. Ma ci sarà tempo per discuterne, Giorgio è un calciatore che rappresenta la storia della Juventus. Non può essere determinante per 50 partite, ma prima di rinunciare ad uno come lui ci penserei bene” ha detto l’agente.