Calciomercato Juventus, il rinnovo con il Milan si complica, le richieste troppo alte di Romagnoli frenano. La Juve potrebbe approfittarne.

Calciomercato Juventus, Romagnoli capitano del Milan fatica a trovare un accordo per il suo rinnovo di contratto con la maglia rossonera, ora, la società riflettere sul suo futuro anche perché le richieste dell’entourage del calciatore sono eccessive. Il procuratore di Romagnoli è Mino Raiola, già artefice del passaggio di De Ligt in maglia bianconera e potrebbe favorire un passaggio del difensore italiano in maglia bianconera, vista la possibilità di un addio di Chiellini a fine stagione.

Calciomercato Juventus, rinnovo in bilico: bianconeri pronti all’affare

Affare Romangoli molto interessante per la Juventus che qualora dovesse, realmente, rinunciare a Chiellini, che sta valutando il ritiro a fine stagione, potrebbe approfittarne. Il capitano del Milan ha un contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo non è ancora arrivato. Le richieste di Mino Raiola sono eccessive, almeno secondo la dirigenza rossonera. Attualmente, l’ex Roma percepisce 3,5 milione a stagione. Stando a quanto viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport, Mino Raiola ne chiede quasi il doppio, almeno 6, una cifra troppo alta per le casse bianconere, soprattutto in questo momento di crisi economica.