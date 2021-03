Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo avrebbe dato il suo benestare per Aguero, ora, i bianconeri vogliono anticipare le pretendenti.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ha dato il suo benestare per tentare il colpo in entrata, ora i bianconeri vogliono anticipare tutti e replicare un colpo in stile Tevez. Il Kun Aguero a fine stagione lascerà i Citizens, su di lui inizialmente sembra ormai fatta per il passaggio al Barcellona ma ora i bianconeri vogliono fare sul serio cercando di anticipare anche gli spagnoli. Un ipotetica coppia CR7 – Aguero sarebbe molto ben accetta anche dallo stesso portoghese che apre alla trattativa, ora dobbiamo capire come si muoverà in tal senso il direttore sportivo Paratici.

Calciomercato Juventus, benestare di CR7 sul bomber: bianconeri in pole

Aguero sarebbe il colpo ideale per il nuovo attacco della Juventus con la grossa probabilità di un addio di Dybala, che permetterebbe all’argentino di diventare un titolare del nuovo attacco della società da bianconera, ma come dicevamo poc’anzi c’è comunque da scontrarsi con la corte del Barcellona e dell’amico Messi che spingono verso la direzione blaugrana. Stando alle indiscrezioni la società bianconera è da tempo che segue il giocatore e per questa sessione di mercato sarebbe disposta ad offrire 10 milioni di euro netti a stagione (15 milioni lordi). Ovviamente tutto questo sarà fattibile solo qualora la società bianconera si prepari alla cessione di Paulo Dybala, che a quanto sembra è ormai lontano dal rinnovo in maglia bianconera.