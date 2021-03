Demiral positivo al Covid. La Juventus lo perde per il derby col Torino

Demiral risultato positivo in Nazionale con la Turchia. Volo sanitario per riportarlo alla Juventus, ma salterà il derby col Torino e il Napoli.

Ennesima tegola stagionale sulla Juventus di Andrea Pirlo. Non c’è davvero tregua per il collettivo bianconero costretto ad affrontare una stagione con decine e decine di infortuni. Sempre, giusto evidenziarlo, nei momenti chiave della stagione. E’ il caso di Demiral che è stato trovato positivo al Coronavirus con la Nazionale della Turchia e che pertanto non sarà disponibile per il derby di sabato. Nè, tantomeno, per il recupero con il Napoli del 7 aprile. Una perdita pesantissima considerando il ko di Chiellini e l’assenza di Buffon.

La Juventus ritrova Dybala per il derby contro il Torino ma perde Merih Demiral. La notizia è di Tuttosport. Il difensore turco era stato convocato in nazionale per le qualificazioni mondiali nonostante fosse fermo per infortunio nella speranza di recuperarlo per Turchia-Olanda. Tuttavia non ha mai giocato e una volta chiusa la finestra nazionali è emerso che il 23enne è risultato positivo al Covid. Demiral starebbe bene, a parte qualche piccolo sintomo, e dovrebbe rientrare in Italia con un volo sanitario per poi restare in isolamento a Torino.