Torino-Juventus, le ultime dal Training Center: squadra a lavoro

Torino-Juventus, le ultime dal Training Center nel consueto report giornaliero della società bianconera. Squadra a lavoro

E’ tornata in campo questa mattina la Juventus in vista del derby della Mole previsto sabato, allo 18. I pochi rimasti a Torino hanno lavorato sul possesso palla ed hanno svolto delle esercitazioni tattiche. Domani saranno a disposizione tutti i Nazionali in giro per l’Europa in questa tornata di qualificazioni ai Mondiali, e da allora sarà conto alla rovescia verso la stracittadina.

La Juventus si ritroverà domani pomeriggio. Mancherà Demiral, che è in attesa del secondo tampone dopo essere risultato positivo nel ritiro della Nazionale turca. Oggi Ronaldo è già arrivato a Torino e domani sarà in gruppo. Il portoghese ha ritrovato il gol con la Nazionale dopo quattro turni a secco. Rigenerato.

Torino-Juventus, domani squadra al completo

Domani quindi la squadra sarà al completo. E si comincerà a preparare sotto il profilo tattico una delle partite più importanti della stagione. Non solo perché è il derby, ma anche per cercare di tenere accesa quella piccola fiammella che porta allo scudetto. Un risultato diverso dalla vittoria comprometterebbe, in maniera definitiva, il resto della stagione. Con la Juventus che si dovrebbe anche guardare da un piazzamento Champions.

La sfida alla squadra di Nicola è quindi decisiva per diversi motivi. Ovviamente Pirlo non la potrà preparare al meglio visto che avrà solamente due giorni per lavorare con l’intero gruppo. Ma non ci possono essere scuse o alibi. I tre punti devono essere l’unico obbiettivo. Da raggiungere per forza. Non sono ammessi più passi falsi all’interno della squadra. Impossibile pensare di non vincere il derby in un momento così importante della stagione.