Calciomercato Juventus, Pogba sarà il protagonista del mercato estivo: tre squadre su di lui (compresi i bianconeri).

Calciomercato Juventus, Pogba sarà il protagonista del mercato estivo. La stella francese è uno dei giocatori più desiderati in tutta Europa ma stando alle ultime indiscrezioni il cerchio si restringe a tre, sole, possibili squadre. Come sappiamo quasi certamente lascerà il Manchester United e qualora dovesse, appunto, abbandonare definitivamente i Red Devils le squadre interessate sarebbero la Juventus, il Real Madrid e il Paris Saint Germain. Il direttore sportivo Fabio Paratici vorrebbe poter regalare a Pirlo un interprete che permetta il salto di qualità, proprio per questo motivo si dovrà trovare una soluzione definitiva per spiazzare le avversarie, la chiave potrebbe essere uno scambio con Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, corsa a tre per Pogba: il piano per lo scambio

La Juventus avrebbe come carta decisiva per convincere la dirigenza degli inglesi Paulo Dybala. L’attaccante argentino è ormai fuori dal progetto bianconero e il suo rinnovo tarda sempre di più ad arrivare. Scadenza di contratto nel 2022, la Joya potrebbe salutare la sua Juventus questa estate per giungere in Inghilterra. Motivo in più per sperare uno scambio di cartellini. Pogba sarebbe un tassello fondamentale per il futuro centrocampo, un giocatore che ha dimostrato proprio tutto il suo valore già in passato con la maglia bianconera. Ma come dicevamo poc’anzi bisogna stare attenti alla tanta concorrenza.