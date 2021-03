Juventus, i bianconeri sono in allarme per i portieri. Buffon è squalificato e Szczesny è preoccupato per il focolaio della Polonia.

Juventus, preoccupazione in difesa. I bianconeri sono in allarme per i pali. Buffon deve scontare la squalifica mente Szczesny è preoccupato per il focolaio riscontrato nella nazionale polacca. Sembra paradossale ma la sfortuna dei bianconeri non finisce qui, per la prossima sfida potrebbe giocare il terzo portiere Pinsoglio. Certamente Buffon non sarà disponibile per il derby e ora c’è da capire come si evolverà la situazione del polacco ma non è esclusa la presenza di Pinsoglio dal primo minuto.

Juventus, emergenza portieri: situazione che preoccupa Pirlo

Giusto ieri è arrivato il comunicato ufficiale che annunciava: “La Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale, infliggendo una giornata di squalifica a Gianluigi Buffon”. L’ex Parma e Psg non sarà dunque disponibile per il derby della Mole per aver pronunciato una frase dai contenuti blasfemi, in occasione della gara con il Parma, risalente allo scorso anno, a dicembre.