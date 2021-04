Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza per il centravanti

E’ uno dei possibili obiettivi del calciomercato della Juventus nella prossima estate, ma il problema è che il suo nome è sul taccuno di diversi dirigenti europei.

Stiamo parlando di Sergio Aguero, che appena qualche giorno fa ha comunicato ufficialmente l’intenzione di proseguire il suo futuro lontano dal Manchester City. Non ci sarà per lui in vista un rinnovo con i citizens e alla fine di questa stagione sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Certo, il suo ingaggio non sarà basso, ma chi non vorrebbe un campione del genere in squadra? La Juventus è tentata dalle sue qualità di bomber, ma anche il Barcellona e il Psg lo seguono con attenzione. E alla lista delle pretendenti adesso potrebbe aggiungersi anche l’Arsenal.

