Calciomercato Juventus, Cuadrado ai saluti? Offerta monstre sul piatto

Cuadrado lascerà la Juventus? Calciomercato, il futuro del terzino è incerto. Sul colombiano è piombato con decisione il Galatasaray

Cuadrado Juventus calciomercato / Sebbene manchino ancora alcune partite prima della fine della stagione, in casa Juventus è già tempo di programmare la prossima sessione estiva di calciomercato che, volente o nolente, potrebbe essere caratterizzata da un numero cospicuo di addii. La parola rivoluzione serpeggia con una certa insistenza negli ambienti bianconeri, e molti senatori potrebbero dire addio dopo molti anni ricchi di soddisfazioni e successi.

Come riportato da calciomercatoweb.it, il Galatasaray avrebbe messo gli occhi su Juan Cuadrado, il cui contratto con la Juve, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato. Sebbene il prolungamento non appaia in discussione, la fatidica fumata bianca non è ancora arrivata, ragion per cui un addio dell’ex Fiorentina non può essere escluso a propri. Terim potrebbe addirittura fare pressione al Gala per affrettare i tempi e presentare un’offerta concreta alla Juve già nel mercato estivo, per battere sul tempo la concorrenza.