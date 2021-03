Calciomercato Juventus, strada libera per l’attaccante: Paratici ci prova

Calciomercato Juventus, la strada per l’attaccante potrebbe liberarsi. Paratici prova il colpo a parametro zero per la prossima stagione

La Juventus è alla ricerca di un attaccante. Questo è risaputo. Soprattutto perché nel reparto avanzato ci potrebbero essere diversi cambi alla fine della stagione. Dal rinnovo di Dybala che non arriva, alla possibile partenza di Cristiano Ronaldo, al rinnovo del prestito o il riscatto totale di Morata.

Le soluzioni cercate da Paratici sono diverse. Ultima quella che vede il Kun Aguero come obiettivo bianconero. Che però, stando ai rumors, non convince del tutto per età (compie 33 anni) e soprattutto per l’importante ingaggio che il calciatore argentino chiede. Una cifra che balla dai 13 ai 15 milioni di euro. Il secondo step è che comunque, sull’attaccante che a giugno lascerà il City, ci sono anche altri top club. Uno su tutti il Barcellona. Interessato anche ad un altro obiettivo bianconero. E la Juve in questo caso, potrebbe avere strada libera, spiega Calciomercato.com

