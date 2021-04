Depay-Juventus, calciomercato: contatti avviati, ma c’è un ostacolo

Calciomercato Juventus, Depay nome caldo per l’attacco: i contatti proseguono, ma c’è un intoppo. Le ultimissime

Depay Juventus Calciomercato / Importanti aggiornamenti legati alla situazione di Memphis Depay. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie d’Oltralpe, sarebbe stata ingaggiata una vera e propria sfida di mercato tra la Juventus e il Barcellona per mettere le mani sul talentuoso attaccante olandese, il cui contratto con il Lione, in scadenza quest’estate, non sarà rinnovato, a meno di clamorosi colpi di scena.

Ricordiamo che la scorsa estate i blaugrana sono stati a un passo dal chiudere la trattativa, salvo poi decidere di non affondare il colpo, non accettando la richieste del patron dei francesi Aulas, che chiedeva 40 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. Situazione che a distanza di mesi sembra essersi ribaltata, anche se l’elezione del neo presidente Laporte potrebbe scompaginare nuovamente le carte in tavola.