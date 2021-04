Calciomercato Juventus, cessione in vista: la richiesta è di 30 milioni

Juventus, possibile cessione a centrocampo: i bianconeri chiedono 30 milioni per liberarlo. Ecco di chi si tratta

Calciomercato Juventus Rabiot cessione / Al momento del suo acquisto a parametro zero, erano in molti a storcere il naso. E in effetti, Adrien Rabiot non ha fatto nulla per smentire i suoi detrattori nelle sue apparizioni con la maglia della Juventus, mostrando le sue qualità in maniera troppo sporadica. I goals messi a segno recentemente contro Lazio e Porto se da un lato certificano tempi di inserimento e un ottimo tiro, dall’altra parte alimentano il rimpianto di non aver potuto ammirare queste doti con continuità, nonostante le chances che gli sono state concesse.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, non solo Pogba: pronto un altro colpo dallo United

Ecco perché la Juve sta cominciando a tastare il terreno in vista di una sua cessione a giugno. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la richiesta dei bianconeri è chiara: 30 milioni di euro. Una cifra importante, che permetterebbe al club piemontese di mettere a bilancio una cospicua plusvalenza.