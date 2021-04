Juventus Atalanta, finale di Coppa Italia: ecco dove si giocherà

Arrivata l’ufficialità tanto attesa: ecco dove si disputerà la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta

Juventus Atalanta Coppa Italia / Mancava solo l’ufficialità, che nel tardo pomeriggio è arrivata: Juventus-Atalanta, gara valida per la finale di Coppa Italia, si disputerà il 19 maggio alle 20.45 al Mapei Stadium. Scartata, dunque, l’ipotesi Roma: a condizionare la decisione è stata la decisione da parte della regione Emilia Romagna di stanziare un milione di euro per ospitare il match.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, non solo Pogba: pronto un altro colpo dallo United

Cifra alla quale non si può dire di no in tempo di pandemia. Un match che sarà visibile in chiaro sui canali Rai, e nel quale la compagine di Andrea Pirlo si gioca una buona fetta di stagione: vincere, infatti, servirebbe a rendere meno amara una stagione nella quale, almeno fino a questo momento, Cristiano Ronaldo e compagni non hanno particolarmente brillato. Ovviamente non sarà facile avere la meglio dei bergamaschi, che anche in campionato hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Nel frattempo, la Juve è obbligata a difendere il piazzamento in Champions League che sarebbe oro colato in termini di programmazioni.