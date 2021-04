Calciomercato Juventus, non solo Pogba: pronto un altro colpo dallo United

Calciomercato Juventus, sono ore frenetiche per la dirigenza bianconera, che cerca di accontentare in tutti i modi le richieste di Pirlo

Calciomercato Juventus Van De Beek / La Juve di Andrea Pirlo è attesa domani dal delicato confronto contro il Torino, che potrà dire molto sulle residue speranze della compagine bianconera di cullare un sogno scudetto che è ormai destinato a restare tale, alla luce della brutta sconfitta patita contro il Benevento nell’ultima di campionato. Tuttavia, le attenzioni dei dirigenti della Vecchia Signora sono già rivolte al mercato, con Fabio Paratici pronto ad imbastire trattative importanti per rinforzare una rosa che ha palesato limiti oggettivi.

Vi abbiamo raccontato a più riprese la situazione relativa al possibile ritorno di Paul Pogba, che nelle ultime ore sembra essere tornata prepotentemente in auge. Tuttavia, dall’Inghilterra rimbalza una voce che ha trovato parziali conferme anche in Italia. Come riferito da Tuttosport, la Juventus ha effettuato alcuni sondaggi per capire la disponibilità dei Red Devils a lasciar partire l’olandese Donny van De Beek, che sta faticando e non poco a trovare un posto da titolare all’interno dello scacchiere tattico di Solskjaer.