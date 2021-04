Calciomercato Juventus, futuro a rischio: salta la riconferma?

Calciomercato Juventus, a rischio il futuro. La riconferma verrà decisa dopo le ultime partite di campionato

Non c’è nessuna certezza, al momento, della sua conferma. Il mese di marzo, tra eliminazione dalla Champions e addio anticipato al campionato, ha rimesso tutto in discussione. Anche il futuro dell’attaccante che ad un certo momento della stagione sembrava scontato. Adesso però, la Juventus, sta cercando di capire se e come trattenere Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo è chiamato al cambio di passo. Dopo un avvio importante, anche per via di qualche fastidio fisico, non ha reso come aspettative. Mancano 11 giornate alla fine del campionato. E una sua riconferma a Torino passa dalle prestazioni ma anche dalla qualificazione alla prossima Champions. C’è il futuro che è ancora tutto da scrivere.

