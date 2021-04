Juventus, questione stipendi: la proposta della dirigenza alla squadra

Per la Juventus questa stagione si sta rivelando più complicata del previsto. Fuori dalla Champions, adesso sta vedendo svanire anche lo scudetto.

Bisogna comunque andare avanti e cercare di conquistare il miglior piazzamento possibile. Ipotizzare infatti un futuro senza la Champions League sarebbe davvero complicato per una società che sta facendo i conti, così come tutte le altre, con un momento economico molto delicato. Legato ovviamente all’esplosione, ormai più di un anno fa, del Covid. La pandemia infatti ha prosciugato gli introiti, ma i costi sono rimasti però pressoché invariati. Ed è per questo che la Juventus starebbe pensando alle contromisure da prendere.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Dybala pedina di scambio: gli scenari possibili

LEGGI ANCHE –>Juventus, chi resta e chi va: il punto della situazione in casa bianconera