Calciomercato Juventus, c’è la pedina per arrivare all’attaccante

Calciomercato Juventus, la società bianconera avrebbe in casa la pedina per arrivare all’attaccante. Possibile un ritorno

L’attaccante è uno degli obiettivi di mercato della Juventus, ormai entrato nel vivo con molte operazioni che vengono accostate ai bianconeri. Nelle ultime ore, sopratutto dopo il caso Dybala, è sempre più probabile che in attacco ci sia una vera e propria rivoluzione. Anche perché, al momento, non è nemmeno certo il futuro di Morata.

Secondo calciomercatoweb i fari adesso sono tornati su Moise Kean. Il centravanti dell’Everton, che in questa stagione è stato girato in prestito al Psg, è uno degli obiettivi di Fabio Paratici. E la Juventus avrebbe in casa anche la carta per poter far abbassare il costo del cartellino. Ancelotti infatti sarebbe interessato a Rabiot.

