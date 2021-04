Pirlo out, calciomercato Juventus: l’esonero del Maestro a due condizioni

Calciomercato Juventus, dopo il pareggio rimediato contro il Torino, la panchina di Pirlo appare sempre più traballante

Calciomercato Juventus Pirlo / La permanenza di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera è appesa ad un filo. Sempre più sottile. Lo scialbo pareggio ottenuto in rimonta contro il Torino ha certificato le difficoltà di una squadra che è costretta a sudare le proverbiali sette camicie per riuscire ad ottenere un piazzamento in Champions League quanto mai necessario per programmare una stagione. Attualmente i bianconeri occupano la quinta posizione, e mercoledì sono attesi dal big match contro il Napoli, un vero e proprio spareggio dal sapore d’Europa.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, il “Maestro” potrebbe essere riconfermato solo ed esclusivamente se dovesse riuscire ad ottenere il piazzamento in Champions League, traguardo minimo per un club titolato come la Juventus, e la vittoria della Coppa Italia. Altrimenti, sarà esonero.