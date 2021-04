Torino Juventus, analisi del primo tempo sul Derby della Mole

Torino Juventus, i bianconeri giocano bene ma sono anche sfortunati. Un gol che si poteva evitare ha portato il Torino al pareggio.

Torino Juventus, un derby della Mole fermo sul 1-1. I bianconeri giocano bene e vanno in vantaggio grazie ad un bel gol di Federico Chiesa che è diventato sempre di più un punto fermo di questa squadra di Andrea Pirlo. Nonostante una buona prestazione dei bianconeri, l’unico e primo tiro in porta del Torino è stato fatale, anche per una brutta respinta del portiere bianconero. Un pareggio che per il momento non soddisfa la Juventus soprattutto non rende giustizia a quanto si è visto in campo. Morata è poi andato vicino ad un vantaggio con un colpo di testa che però è stato intercettato dal portiere granata. Ora ci aspettiamo una reazione nei prossimi 45 minuti, i bianconeri possono vincere questo derby ma non sarà di sicuro semplice.

LEGGI ANCHE >>> Torino Juventus, Bernardeschi con doppia mascherina: il motivo

LEGGI ANCHE >>> Torino Juventus, Diletta viene colpita da una pallonata: cos’è successo