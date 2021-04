Torino Juventus, Bernardeschi con doppia mascherina: il motivo

Torino Juventus, Bernardeschi in panchina con doppia mascherina. Il motivo potrebbe essere il focolaio della nazionale italiana.

Torino Juventus, Bernardeschi in panchina indossava una doppia mascherina, una curiosità che non lasciato indifferenti alcuni tifosi che hanno notato questo particolare. Sembra infatti una conseguenza del focolaio che c’è stato nella nazionale italiana, non è un caso che il Sassuolo non abbia fatto scendere in campo i suoi nazionali durante la sfida di campionato. Bernardeschi infatti indossava una doppia mascherina, mentre i suoi compagni erano senza.

