Juventus, la crisi colpisce: novità societarie all’orizzonte

Juventus, la crisi colpisce anche i bianconeri. E spunta un’altra clamorosa indiscrezione che vede al centro la società di Agnelli

La crisi economica colpisce la Juventus. Così come tutti gli altri club in Italia e in Europa che si sono ritrovati ad affrontare una situazione incredibile per via del Coronavirus. E per questo, all’orizzonte, ci potrebbero essere delle novità societarie importanti.

Lo ha spiegato, e si è espresso sotto questo aspetto, Tony Damascelli, intervenuto a Radio Radio. ““La Juventus sta attraversano una crisi economica come a è accaduto a tutti i club italiani, l’Inter e il Milan. La soluzione potrebbe essere rappresentata da un rifinanziamento del club oppure dall’ingresso di nuovi investitori nella società”.

