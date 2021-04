Calciomercato Juventus, Dybala tra rinnovo e addio: un dettaglio fa la differenza

Juventus, Dybala rinnova? Calciomercato, il futuro della Joya è sempre più incerto. Ecco cosa bolle in pentola

Dybala calciomercato Juventus / Il futuro di Paulo Dybala è sempre più un rebus. Più passano i giorni, e più la Joya si allontana inesorabilmente la possibilità di una permanenza in bianconera del fuoriclasse argentino, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022. Come vi abbiamo ribadito a più riprese, le parti sono ancora molto distanti, e non c’è ragione che si avvicinino nei prossimi giorni. La Juve la sua proposta l’ha fatta, mettendo sul piatto un quadriennale da 10 milioni di euro a stagione, che farebbe dell’ex Palermo il secondo calciatore più pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo.

Leggi anche –> Allegri alla Juventus, calciomercato: c’è il ritorno del fedelissimo di Max

L’attuale numero 10 della Juve non è dello stesso avviso, e ha fatto recapitare al club bianconero una sorta di ultimatum: o mi date 15 milioni, oppure non firmo. Muro contro muro, con la situazione che potrebbe implodere con il trascorrere del tempo: l’estate è alle porte, e la cessione dell’argentino permetterebbe alla Vecchia Signora di mettere a segno un’ottima plusvalenza.