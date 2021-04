Allegri alla Juventus, calciomercato: c’è il ritorno del fedelissimo di Max

Calciomercato Juventus, con Allegri potrebbe tornare il pupillo di Max. Si dirà addio a McKennie? Le ultimissime

Calciomercato Juventus Allegri / Sono giorni turbolenti per la panchina di Andrea Pirlo, con la posizione del “Maestro” che sembra essere sempre più in bilico, alla luce degli ultimi risultati poco confortanti maturati in Champions League ed in campionato. In particolar modo sono stati il pareggio contro il Torino e la clamorosa debacle interna contro il Benevento a complicare i piani dei bianconeri, che ora devono lottare per agguantare la qualificazione in Champions League. Punto di non ritorno, in questo senso, sarà la sfida di domani sera contro il Napoli: qualora Cristiano Ronaldo e compagni dovessero uscirne con le ossa rotte, l’esonero di Pirlo sarebbe una mera formalità.

Secondo quanto rivelato dal Corriere di Torino, la candidatura di Massimiliano Allegri diventa sempre più concreta. Il fatto che Agnelli e il mister toscano abbiano visto il derby insieme, poi, non può essere bollato come mera formalità. Va oggettivamente riconosciuta la concreta possibilità di un ritorno in panchina di Max, quella stessa panchina sulla quale ha raggiunto traguardi importantissimi sia in Italia, che in Europa.