Juventus Napoli, gara a rischio? L’ASL di Torino risponde

Juventus Napoli, il big match di recupero della Serie A si giocherà. L’ASL di Torino per il momento rassicura dicendo che non è a rischio.

Juventus Napoli partita che per il momento non sembra a rischio. Lo conferma l’ASL di Torino che dopo la riscontrata positività di alcuni giocatori bianconeri, ultimo, Federico Bernardeschi, conferma che per il momento la partita si giocherà. Il recupero del big match di Serie A si disputerà domani sera alle ore 18.45 allo stadio Allianz di Torino. Così viene scritto anche in un indiscrezione di ‘Calciomercato.it’.

Un match che non sembra – di nuovo – soggetto a rinvii, almeno così conferma l’ASL di Torino, anche se l’ultima riscontrata positività di Bernardeschi nell’organico della Vecchia Signora non rassicura, di certo, l’ambiente. Tanti casi di positività al Covid-19 nella Juventus, dopo Bonucci e Demiral anche Federico Bernardeschi è stato riscontrato positivo al Covid-19.

Il nazionale italiana e esterno bianconero in questo momento è in isolamento e asintomatico. Domani sera Pirlo e i ragazzi dovranno affrontare un match decisivo per il campionato, il recupero della terza giornata del calendario. Una partita che sa di qualificazione in Champions, entrambe le compagini vogliono assicurarsi la qualificazione per la prossima stagione. Non sarà facile perché i ragazzi di Gattuso faranno di tutto per espugnare l’Allianz Stadium di Torino, ma Pirlo vuole farsi trovare pronto rischiando di non perdere un’altra occasione per avanzare sulle avversarie. Match che vale come un finale, lo ha detto lo stesso Andrea Pirlo in conferenza stampa. C’è purtroppo da fare il conto dei tanti assenti, ma non ci possono essere più alibi, la Juventus deve portare a casa la vittoria ottenendo tre punti di vitale importanza in questo cammino stagionale. La gara delle 18.45 all’Allianz Stadium, non è a rischio. Roberto Testi, il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, fa sapere che la gara si potrà disputare tranquillamente.