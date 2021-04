Juventus, nell’intervista su La Gazzetta Dello Sport, l’ex difensore bianconero Cannavaro difende l’attuale allenatore Pirlo.

Juventus, l’ex campione del mondo e difensore bianconero Fabio Cannavaro ha parlato dell’attuale situazione dei bianconeri e del suo allenatore Pirlo. Secondo Cannavaro infatti la colpa non sarebbe del maestro e, anzi, lo difende a spada tratta indicando altri colpevoli per l’attuale situazione – certamente non delle migliori – che sta vivendo la Vecchia Signora in questa stagione. Ecco le parole dell’ex giocatore a proposito di Pirlo: “Quando la Juve ha scelto Andrea sapeva benissimo che non aveva alcuna esperienza. Ed è logico che debba avere il suo tempo per maturare, anche nel rapporto con la squadra. Ci sono ancora 30 punti in ballo dunque è giusto lasciare in sospeso il giudizio”.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo dà l’ok per un grande ritorno alla Juventus. Il punto

Juventus, l’intervista: Cannavaro difende Pirlo e indica i colpevoli

Cannavaro poi continua sempre sul discorso Pirlo: “Andrea poi ha fatto cose buone, lanciando giovani e gestendo uno spogliatoio complicato, di gente che ha vinto tanto. Certo, alcune cose non funzionano, ha sbagliato: è un umano. Ma eravate voi giornalisti a scrivere di “Pirlolandia” quando ancora serviva tempo per capire cosa venisse fuori dalla Juve. A questo punto è un patrimonio che va tutelato”.