Juventus Napoli, un recupero fondamentale sia per la classifica dei bianconeri ma anche per il futuro di Pirlo, ecco cosa può succedere.

Juventus Napoli, domani sera uno scontro decisivo per la classifica e per la stagione dei bianconeri. Una sconfitta potrebbe compromettere la corsa alla qualificazione alla Champions League e anche mettere in forte dubbio il futuro di alcuni membri dell’organico bianconero, partendo dall’allenatore. Stando alle indiscrezioni rilasciate da ‘Tuttosport’ la società e la dirigenza sembra ancora pienamente convinta della scelta di Pirlo ma dal recupero contro il Napoli si attendono risposte, che per il momento non sembrano essere arrivate, almeno non del tutto.

Juventus Napoli, Pirlo a rischio: l’esito non è scontato

Una partita che risulta fondamentale sotto tanti punti di vista, come ha definito lo stesso Pirlo in conferenza stampa si può parlare, tranquillamente, di una finale. Vincere ora più che mai è l’unica cosa che conta. La qualificazione alla Champions League nella prossima stagione deve essere una certezza per garantire entrate economiche ma anche tenore internazionale e appeal per i futuri acquisti. I bianconeri non voglio assolutamente sbagliare nella sfida di domani sera e faranno in tutti i modi per ottenere i tre punti necessari a piazzarsi in una buona posizione in classifica.