Calciomercato Juventus, Calhanoglu può arrivare in bianconero sulla base di 5 milioni a stagione: obiettivo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Calhanoglu del Milan può arrivare a parametro zero. Il centrocampista turco sta avendo difficoltà a rinnovare con i rossoneri, la dirigenza del Milan offre 4 milioni mentre invece l’entourage del giocatore ne chiede 5. Senza accordo il centrocampista potrebbe liberarsi a zero e approdare alla Juventus dove ritroverebbe il suo compagno di nazionale Demiral. Un obiettivo che sembra interessare particolarmente la Juventus anche per la facilità dell’affare, pur consapevoli che sarebbe, comunque, un’altra spesa importante, nonostante l’approdo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, chiede 5 milioni all’anno: arriva a parametro zero

Classe 1994, Hakan Calhanoglu è un centrocampista che farebbe gola alla dirigenza bianconera. Il nazionale turca va in scadenza di contratto con i rossoneri, e nonostante i tentativi della dirigenza rossonera, l’entourage del giocatore non sarebbe disposto ad accettare il compromesso offerto sulla base di 4 milioni di euro a stagione più bonus, chiedendo, invece, 5 milioni a stagione fissi. Intesa che sembra, dunque, essersi arenata del tutto. In questo caso potrebbe usufruirne la Juventus che andrebbe invece ad accontentare le richieste del turco, così riuscendolo ad acquistare a parametro zero, visto che la scadenza del contratto è proprio in questo fine stagione.