Calciomercato Juventus, svolta allenatore | Firma imminente

Calciomercato Juventus, è svolta per l’allenatore. La firma sul contratto sarebbe imminente. Potrebbe arrivare in queste ore

La firma è in arrivo. E potrebbe essere ufficiale già nelle prossime ore. Una svolta vera e propria che però era nell’aria già da diverso tempo. Poi la questione si è un po’ raffreddata ma non ci sono ormai più dubbi. Simone Inzaghi è pronto a rinnovare con la Lazio. Secondo Sportitalia in questi minuti il tecnico è a colloquio con Lotito per mettere nero su bianco.

Il rinnovo sarà triennale con un ingaggio di 2,5 milioni a stagione. Sarebbe questa la cifra girata nelle scorse settimane. Si chiude quindi la pista juventina per Inzaghi. Che già gli anni scorsi era stato accostato alla società bianconera e, nelle ultime settimane, era tornata in auge. Non sarà quindi il tecnico emiliano a sostituire Pirlo in caso di esonero.

