Calciomercato Juventus, entro venerdì dovrebbe arrivare il rinnovo di Dragusin: il giovane centrale è pronto a continuare in bianconero.

#Juventus : #Dragusin entro venerdì apporrà la firma sul nuovo contratto // Dragusin will sign a contract extension with Juventus by Friday ✅✍️⚪️⚫️ @GoalItalia

Calciomercato Juventus, entro venerdì dovrebbe arrivare la firma del prolungamento del contratto di Dragusin: il difensore romeno intende rinnovare con il club bianconero e proseguire la sua avventura alla Juve. Una decisione che guarda al futuro appunto, la giovane età e le potenzialità del difensore lasciano ben sperare.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, la nuova formazione con Allegri allenatore: che squadra!

Calciomercato Juventus, entro venerdì il rinnovo: ha deciso

Un rinnovo che guarda al futuro. Dragusin ha già avuto modo di mettersi in mostra durante la stagione, grazie alle possibilità concesse dal mister Pirlo. Giovane difensore, le potenzialità di Dragusin sono sotto gli occhi di tutti. Un operazione che dovrebbe quindi confermare il giocatore nella prima squadra. Soprattutto, se come sembra, alcuni della vecchia guardia dovessero lasciare, come Chiellini che a fine stagione potrebbe ritirarsi. Un addio che lascerebbe un vuoto decisamente elevato ma da colmare con giovani già pronti: è il caso di Dragusin.

LEGGI ANCHE >>> Juventus Napoli, probabili formazioni: le scelte di Pirlo

Ma come fanno notare alcuni tifosi sui social, c’è sempre il caso legato a Romero: di proprietà bianconera ma in prestito all’Atalanta. L’argentino classe 1995 sembra davvero aver fatto la differenza alla Dea, già protagonista sia in Champions League che in campionato. Un altro profilo collaudato, attualmente in prestito e con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Sempre stando sui centrali del futuro si delinea sempre di più, nelle ultime ore, l’ipotesi scambio fra Bernardeschi e Romagnoli. Il capitano del Milan potrebbe infatti essere un altro rinforzo difensivo in arrivo.