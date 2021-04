Juventus, Paratici: “Fuori dalla Champions? Noi pensiamo positivo”

Pochi minuti prima del fischio d’inizio del match tra la Juventus e il Napoli ha parlato il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici.

Non è un momento semplice per la squadra di Andrea Pirlo. Gli ultimi passi falsi hanno spento il sogno scudetto e hanno complicato anche la rincorsa al quarto posto. Che deve essere l’obiettivo minimo per una squadra che era partita con ben altre ambizioni. L’allenatore della Juventus è nel mirino della critica così come alcune scelte dirigenziali. E in futuro non si escludono dei cambiamenti, le decisioni probabilmente arriveranno però solo alla fine della stagione in corso. Proprio Paratici ai microfoni di Sky Sport ha spiegato come nessuno prende in considerazione l’ipotesi di una Juve fuori dalla zona Champions: “Pensiamo positivo, cerchiamo di fare il nostro campionato” ha spiegato.

