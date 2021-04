Buffon lascerà la Juventus? Calciomercato, Supergigi è stato chiaro

By

Calciomercato Juventus, addio Buffon? Prossime settimane decisive, ecco la richiesta dell’estremo difensore

Buffon calciomercato Juventus / Quando sei il numero uno dei numero, la questione anagrafica passa inevitabilmente in secondo piano. Perché chi, come Gigi Buffon, è abituato a difendere quei pali con la solita leggiadria, i 43 anni compiuti lo scorso gennaio, sono un mero fatto accessorio. Irrilevante. E così capita che, schierato in una delle partite più importanti della stagione della Juventus, un vero e proprio dentro fuori contro quel Napoli che ha talvolta causato dei dispiaceri a Super Gigi, Buffon si dimostri ancora di un’altra pasta. Semplicemente un supereroe.

Contro i partenopei l’estremo difensore si è confermato nuovamente un fattore, disinnescando al meglio almeno 3 occasioni importanti della squadra di Gattuso, che soprattutto nel secondo tempo ha spinto sul pedale dell’acceleratore alla ricerca di un pareggio soltanto accarezzato nel finale. Merito di Gigi, che ora si trova ad affrontare una nuova partita, al tavolo delle negoziazioni, “contro” la sua Juventus.