Calciomercato Juventus, è ufficiale il rinnovo fino al 2025

Calciomercato Juventus, la società bianconera ha ufficializzato il rinnovo fino al 2025 del difensore. Adesso sotto con gli altri

La notizia era nell’aria da molto tempo, e nel pomeriggio di oggi è arrivata l’ufficialità. Radu Dragusin, difensore classe 2002, ha messo nero su bianco, prolungando il suo accordo con la Juventus fino al 2025. Un rinnovo importante per la società bianconera, che ha già dimostrato nel corso di questa stagione di credere nelle qualità del calciatore.

Dragusin infatti ha già collezionato 9 presenze e una rete in Prima Squadra in questa annata. E le sue qualità non sono certamente passate inosservate. Tanto da “costringere” la società a fargli firmare il rinnovo che lo lega per ulteriori quattro anni alla Juve. Un elemento di sicuro avvenire Dragusin. Che continuerà quindi a far parte del mondo bianconero.

Calciomercato Juventus, adesso gli altri rinnovi

Sicuramente il rinnovo di Dragusin dà l’idea di come la Juventus abbia iniziato a pensare ai rinnovi per la prossima stagione. E adesso deve mettersi sotto per cercare di chiudere le trattative più pesanti. E ovviamente è uno il nome che la società deve blindare. Soprattutto dopo il rientro con gol nella partita contro il Napoli. Parliamo di Dybala, che ha il contratto in scadenza nel 2022, e che la Juve non può permettersi il lusso di perderlo. Figurarsi a parametro zero.

Paratici è chiamato sicuramente a mettere in atto una trattativa importante per chiudere subito la questione. Senza far passare altro tempo. Dybala è un elemento troppo importante per rischiare di rimanere senza. Anche se nelle ultime ore è stata paventata l’ipotesi di un rinnovo e poi di un addio.