Calciomercato Juventus, Zidane per il dopo Pirlo: che beffa “Real”

Zidane alla Juventus, calciomercato: la pista Zizou potrebbe accendersi da un momento all’altro in caso di esonero del Maestro

Calciomercato Zidane Juventus Pirlo / Dopo un inizio di stagione davvero complicato, il Real Madrid ha ingranato la marcia, sia in campionato che in Champions League. La vittoria contro il Liverpool nella gara d’andata dei quarti della massima competizione continentale ha dato una scossa importante a tutto l’ambiente, con i Blancos che questo week end si giocheranno una buona fetta di Liga nel super Classico contro il Barcellona, per cercare di accorciare il gap dall’Atletico Madrid. La panchina di Zidane, più volte a un passo dall’esonero, ora è più salda che mai, e secondo quanto riportato da calciomercato.it, Florentino Perez avrebbe tutta l’intenzione di continuare il suo sodalizio con il tecnico francese.

Di opinione diversa è Zizou che potrebbe non scartare l’ipotesi di un addio, nel caso dovesse vincere il campionato o la Champions. Già, perché lasciare da vincenti, ha sempre un certo effetto, e il tecnico francese sarebbe tentato dal cominciare una nuova esperienza, su una nuova panchina, alla ricerca di nuovi stimoli. In quest’ottica, la Juventus potrebbe recitare la parte di “attrice” protagonista.