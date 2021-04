Calciomercato Juventus, intrigo Dybala: l’agente svela il suo futuro

Dybala-Juventus, calciomercato: l’agente non ha dubbi. Ecco quanto dichiarato da Jorge Antun nel corso dell’ultima intervista

Dybala Agente Juventus calciomercato / Volente o nolente, il tema caldo in casa Juventus risponde al nome di Paulo Dybala. La Joya questa settimana non ha fatto parlare di sè soltanto in campo, ma anche fuori dal rettangolo verde. La redazione di tuttojuve.com, ha intervistato Jorge Antun, zio nonché procuratore dell’argentino, per avere maggiori delucidazioni in merito alla situazione che sta vivendo il suo assistito. Ecco le sue parole:

“Contro il Napoli è entrato con la cattiveria giusta: si vedeva sin da subito che avrebbe inciso sul match e così è stato. Paulo è un gladiatore, molto più forte degli infortuni: ha una voglia matta di dimostrare tutto il suo valore in questo finale di stagione, che sicuramente lo vedrà protagonista.”