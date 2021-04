Calciomercato Juventus, se arriva l’offerta giusta possono partire

Il calciomercato della Juventus in estate si preannuncia davvero bollente, all’orizzonte potrebbero esserci diverse cessioni per il club bianconero.

La dirigenza della Juve sarà impegnata non solo a rinnovare il proprio organico, ma anche a dover fare i conti con il bilancio. Anche il mondo del calcio, e non solo la società bianconera ovviamente, è stato colpito dalla crisi economica legata alla pandemia. Meno introiti ma spese che sono rimaste pressoché uguali. E dunque l’obiettivo del club torinese è quello di chiudere accordi per realizzare cento milioni di plusvalenze. Attraverso delle cessioni importanti ma anche attraverso degli scambi. Ci sono dei giocatori da piazzare altrove, specie quelli che attualmente non sono in organico come De Sciglio e Douglas Costa. Ma anche dei big della rosa di Pirlo potrebbero partire.

