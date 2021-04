Calciomercato Juventus, tre carte da giocare per arrivare a Kean

Il calciomercato della Juventus vedrà i bianconeri impegnati durante l’estate nella ricerca di un attaccante che possa arricchire il reparto offensivo.

Rimane da capire attualmente quale sarà il futuro dei tre attaccanti in rosa. Cristiano Ronaldo potrebbe continuare a vestire la maglia dei bianconeri fino alla conclusione del suo contratto, a giugno 2022. Per Morata c’è una decisione da prendere. Difficilmente la Juventus lo riscatterà per 45 milioni di euro, più facile invece che possa essere rinnovato il prestito oneroso. Dybala invece è un vero e proprio punto interrogativo. In caso di mancato rinnovo dell’accordo in scadenza a giugno 2022, l’argentino potrebbe essere ceduto o inserito in uno scambio.

