Locatelli non è il solo. Juventus, arriva subito un altro centrocampista

Locatelli sembra ad un passo dalla Vecchia Signora, ma anche Rovella può arrivare subito alla Juventus. Domani titolare con i rossoblù?

La rivoluzione Green è partita. Saranno anni di vacche magre per ciò concerne gli scudetti, i trofei e le vittorie in Europa. La Juventus però ha chiuso il suo ciclo e sta cercando di aprirne un altro. Cerca giovani bravi, di valore, italiani possibilmente. O che già conoscano la Serie A se nati oltre confine. Il pezzo pregiato del calciomercato estivo sarà Locatelli del Sassuolo. Stamattina la Gazzetta dello Sport si è spinta oltre ed ha azzardato cifre e formule del trasferimento. Bene una cessione a titolo definitivo, bene un prestito con obbligo di riscatto, non un prestito con diritto di riscatto. A questo punto, palla alla Juve. Impossibile ora pagare 40 milioni, ma con un’operazione più complessa (magari dopo una cessione utile al bilancio) il grande sì è possibile.

Locatelli c’è, Rovella arriva subito

Non solo Locatelli però, perché domani sera allo Stadium torna uno dei calciatori già messo sotto contratto dalla Juventus. Niccolò Rovella, 2001, potrebbe giocare ancora titolare dopo la bella gara di Coppa Italia in cui si mise in mostra. Rovella secondo quell’accordo dovrebbe restare in rossoblù fino a giugno 2022 ma ormai si è capito: in questo mercato, nulla è sicuro. E allora, non si può escludere che la Juve in estate abbia spazio in rosa per un play giovane e chieda al Genoa di anticipare il trasferimento.