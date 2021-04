Fabio Paratici in estate tornerà alla carica con Scamacca del Sassuolo, dal quale potrebbe arrivare anche Locatelli. E’ un affare di prospettiva che non infiamma i cuori dei fan bianconeri.

Ci vorrà del tempo per far capire ai fan della Vecchia Signora che i ruoli tra Inter e Juventus si sono sovvertiti. I campioni (e gli scudetti) vanno a Milano, i giovani a Torino. Questo per larga parte dei fan della Vecchia Signora è intollerabile. Se vincere è l’unica cosa che conta, allora bisogna mettere gli allenatori e il collettivo in grado di farlo. Pensarlo di poter primeggiare con giovani sbarbatelli non è ipotizzabile nel calcio odierno. L’indiscrezione odierna arriva da La Stampa: Paratici tornerà alla carica per Scamacca.

Scamacca obiettivo della Juventus

La partita di domani con il Genoa offrirà l’opportunità di osservare ancora Gianluca Scamacca, classe 1999, œntravanti di proprietà del Sassuolo in prestito ai rossoblù. Seguito già nella sessione invernale di mercato, quando la trattativa si incagliò su una valutazione di 20 milioni di euro, tornerà obiettivo a giugno magan In un pacchetto con Manuel Locatelli, di un solo annopiù grande: il regista classico, come l’ariete d’area, è un ruolo da assegnare e i due azzurri del Sassuolo sono profili perfetti per un club che vuole rinnovarsi e ringiovanirsi.