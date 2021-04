Calciomercato Juventus, tanti possibili affare nella prossima stagione fra le due società, il punto delle trattative.

Calciomercato Juventus, tante possibili trattative nella prossima stagione fra le due società di Serie A. I bianconeri infatti potrebbero intavolare diverse trattative con il club di Preziosi partendo dal portiere Perin, di proprietà della Juventus che potrebbe tornare come vice del polacco al posto di Buffon. Ma non solo. C’è anche da decidere la situazione legata ai prestiti di Pjaca e Pellegrini. Il terzino ha convinto meno rispetto all’esterno, ora bisognerà fare il punto della situazione proprio guardando al futuro.

Calciomercato Juventus, la sfida con il Genoa è anche sul mercato: il punto

Ci sono in ballo quattro giocatori. Partendo dal portiere Perin che potrebbe ritornare alla Juventus a prendere le veci di un Buffon ormai propenso a lasciare i bianconeri a fine stagione, lui ha detto che deciderà solo a fine stagione ed esattamente dalla finale di Coppa Italia. Perin potrebbe, dunque, prendere un’eredità importante andando a sostituire Gigi. E come dicevamo poc’anzi anche i prestiti di Pjaca e Pellegrini devono essere definiti. Per entrambi si prospetta un rientro a Torino perché non sono riusciti a soddisfare le aspettative del club di Preziosi che, dunque, non riscatterà i prestiti dei due giocatori.