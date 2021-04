Juventus-Genoa probabili formazioni: ultimi dubbi per Pirlo

Juventus-Genoa è il match che oggi vedrà protagonista la squadra bianconera in serie A. Si gioca alle ore 15 e c’è tanta voglia di tre punti.

La vittoria ottenuta in settimana contro il Napoli ha dato nuova linfa alla squadra di Pirlo e ha scacciato via i nuvoloni neri della crisi. Ad ogni modo un piazzamento in zona Champions non è affatto assicurato. C’è bisogno di fare più punti possibili e di avvicinarsi a quello che è il traguardo minimo stagiona. Di sicuro il tecnico può contare sul ritrovato Dybala e anche su Demiral, e rispetto alle ultime uscite ha decisamente più possibilità di scelta riguardo la formazione. Ieri qualche indizio su chi scenderà in campo quest’oggi il tecnico lo ha dato.

