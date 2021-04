Calciomercato Juventus, Allegri is back: contatti avviati, c’è l’incontro

Allegri alla Juventus, calciomercato: importanti novità sul futuro del tecnico bianconero, sempre più in orbita bianconera

Juventus Calciomercato Allegri / Sebbene le ultime due vittorie contro Napoli e Genoa abbiano posto un freno alle critiche che nelle ultime settimane erano state rivolte spasmodicamente ad Andrea Pirlo, la posizione del “Maestro” non è più stabile come lo era qualche mese fa. Il tecnico bianconero si è dato un “6 di stima”, dovendo giudicare il proprio operato in questa stagione, ma l’impressione che si ha è che solo un finale di annata degno della migliore Juventus potrebbe garantirgli ancora la permanenza sulla panchina della Vecchia Signora.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, il nuovo terzino sinistro arriva dal Portogallo

Il che, tradotto in termini pratici, significa che Cristiano Ronaldo e compagni dovrebbero vincere la Coppa Italia e guadagnarsi un posto in Champions League, scenario che al momento non appare di semplice realizzabilità. E intanto, il toto nomi è partito, inesorabile, scandito come un metronomo. Il profilo più gettonato, che sembra suscitare maggiore interesse sia nel presidente Agnelli sia negli uomini mercato della Juventus, ha un nome e un cognome: Massimiliano Allegri.